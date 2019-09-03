2019-09-03T15:45:34+03:00
Происшествия

Выпускник из Вологды провернул аферу на ЕГЭ

Молодой человек вместо себя послал друга сдавать экзамен по русскому языку
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде обнаружилось мошенничество на ЕГЭ. Выпускник послал своего друга вместо себя сдавать экзамен по русскому языку в одной из школ. Два педагога, пропускающие экзаменуемых и проверяющие все документы, не заметили подвоха. Череповчанин успешно сдал экзамен.

Однако, когда были просмотрены видеозаписи с экзамена, установили и несоответствие личностей. Служба безопасности раскрыла аферу школьников. Теперь "прошляпившие" сообразительного вологжанина учителя заплатят штрафы по 3 000 рублей - на них завели административное дело.

Ученику же, провернувшему это дело, пришлось пересдавать ЕГЭ уже самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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