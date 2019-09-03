Троих подростков сняли с Октябрьского моста в Череповце

СЕГОДНЯ 15:35 2019-09-03T15:35:27+03:00

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В минувший понедельник в Череповце в 15:50 в диспетчерскую обратились очевидцы: трое школьников бегают по галерее Октябрьского моста. Спасатели в срочном порядке выехали на место и спустили детей, которым всего 15-16 лет с опоры моста. Ребят передали полицейским, им предстоит объяснить свое поведение. Вероятно, экстремалы так отмечали начало учебного года.

По правилам безопасности, доступ в галерею должен быть закрыт, однако многие череповчане делятся, что часто там гуляют. Случай со снятием людей с моста уже не первый.

ИСТОЧНИК KP.RU