Череповчанин обокрал не того работодателя

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-03T15:25:51+03:00

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Череповецкие полицейские задержали подозреваемого в краже строительного инструмента. Представитель одной из фирм подал заявление в полицию: из вагончика исчезли инструменты на 50 000 рублей, а в торце сооружения обнаружили пробитую дыру.

По подозрению в совершении преступления задержали 24-летнего молодого человека. Мужчина перепутал фирму, которую хотел обокрасть. На прошлой работе возник конфликт и ему захотелось проучить работодателя - но организация съехала, а вагончик продала другим. Те вещи, которые нарушитель не успел продать вернулись владельцу.

Череповчанин за такую кражу может сесть на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU