2019-09-03T15:18:30+03:00
Происшествия

Вологжанка ради "французских" аферистов влезла в долги

Женщина отдала мошенникам 290 тысяч рублей
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пенсионерка из Череповца переписывалась с "французом" на сайте знакомств. Тот поведал ей, что если она будет его пассией, то она сможет получить право на пенсионную выплату Франции. Женщина повелась на уловки афериста и подала "заявку", электронную почту подсказал жених. Вскоре "бюрократы" одобрили ее прошение, но рассказали о необходимости оплатить страховку, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Чтобы получить 600 тысяч рублей нужно заплатить 290 тысяч. Пенсионерка перевела необходимую сумму "французу", большую часть денег заняла. Под личиной иностранца оказались обычные мошенники. Женщина лишилась своих сбережений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лукьяново открыли новый стадион
Выпускник из Вологды провернул аферу на ЕГЭ
Троих подростков сняли с Октябрьского моста в Череповце
Череповчанин обокрал не того работодателя
В Вологде у дачницы сгорела иномарка
В Чагоде был пожар на стекольном заводе
В школе №30 Вологды установили тепловизор
Вологодского бизнесмена обманул аферист
В Череповце иномарка влетела в толпу пешеходов
Череповчанин едва не погиб в кессоне, его спасла мама
Троих председателей избирательной комиссии в Вологде отстранили
Стало известно, кто спас пьяного вологжанина из огня
Вологжанок обманули со взломанных страниц
В Череповце открыли новую суперсовременную школу №23
Стали известны детали спасения череповчанина с пятикилометровой высоты
В Вологде безответственный квартиросъемщик сжег квартиру
Череповецкому памятнику, пострадавшему от вандалов, вернули книгу
В Череповце маршрутка нарушила ПДД - серьезно пострадала пассажирка
Череповчанина разыскивают на Эльбрусе
Рекорд: почти 3 миллиона рублей мошенники отобрали у вологжан только за одни сутки
ГАЗ с дынями перевернулся в Вологде
50 миллионов рублей потрачено на учебники в школы Вологды
На "Северстали" ночью произошел пожар
В Вологде подожгли дорогостоящую иномарку