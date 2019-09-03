Вологжанка ради "французских" аферистов влезла в долги

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-03T15:18:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Пенсионерка из Череповца переписывалась с "французом" на сайте знакомств. Тот поведал ей, что если она будет его пассией, то она сможет получить право на пенсионную выплату Франции. Женщина повелась на уловки афериста и подала "заявку", электронную почту подсказал жених. Вскоре "бюрократы" одобрили ее прошение, но рассказали о необходимости оплатить страховку, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Чтобы получить 600 тысяч рублей нужно заплатить 290 тысяч. Пенсионерка перевела необходимую сумму "французу", большую часть денег заняла. Под личиной иностранца оказались обычные мошенники. Женщина лишилась своих сбережений.

ИСТОЧНИК KP.RU