2019-09-03T09:57:40+03:00
Происшествия

В Вологде у дачницы сгорела иномарка

Автомобиль восстановлению не подлежит
Иван Чухнин
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Иномарка полностью уничтожена огнем.Иномарка полностью уничтожена огнем.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Вологде у дачницы сгорела иномарка. ЧП произошло 2 сентября около 2 часов дня.

Сообщение о пожаре поступило в 14:13.Через 10 минут пожарные были на месте. Но автомобиль к тому времени полностью был уничтожен огнем.

Как сообщает пресс-служба МЧС, ЧП случилось в садоводческом товариществе «Восток-2». Автомобиль «Дэу Нексия», 2005 года выпуска принадлежал вологжанке, 1974 года рождения. Причиной возгорания назван аварийный режим работы электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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