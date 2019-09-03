В Вологде у дачницы сгорела иномарка
Автомобиль восстановлению не подлежит
Иномарка полностью уничтожена огнем.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Вологде у дачницы сгорела иномарка. ЧП произошло 2 сентября около 2 часов дня.
Сообщение о пожаре поступило в 14:13.Через 10 минут пожарные были на месте. Но автомобиль к тому времени полностью был уничтожен огнем.
Как сообщает пресс-служба МЧС, ЧП случилось в садоводческом товариществе «Восток-2». Автомобиль «Дэу Нексия», 2005 года выпуска принадлежал вологжанке, 1974 года рождения. Причиной возгорания назван аварийный режим работы электропроводки.
ИСТОЧНИК KP.RU