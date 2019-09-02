В школе №30 Вологды установили тепловизор

2 Сент. 20:44 2019-09-02T20:44:16+03:00

Аппарат будет фиксировать повышенную температуру у детей и заболевших отправят домой

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В школе №30 перед началом эпидсезона установили тепловизор. Теперь аппарат будет замерять температуру более 1600 детей с помощью двух камер: одна будет составлять температурную карту, а другая фиксировать личность детей. При повышенной температуре руководство вызовет медиков или родителей.

Директор школы надеется, что такие профилактические меры послужат уменьшению заболевших простудными заболеваниями. Возможно, такие приборы закупят и для других учебных заведений.

Также для профилактики используются рециркуляторы - приборы для обеззараживания воздуха. Уже закуплено 106 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU