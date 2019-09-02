Вологодского бизнесмена обманул аферист

2 Сент. 20:33 2019-09-02T20:33:00+03:00

На 500 000 рублей стало меньше на счете у вологжанина, занимающегося грузоперевозками

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Мужчина обратился в полицию города Вологды: с его карты исчезло 500 000 рублей, при чем карту он отдал злоумышленнику сам, надеялся на порядочность человека. Бизнесмен по знакомству узнал о посреднике, который должен был помочь с покупкой комплекта колес для иностранного грузовика по сниженной цене.

После получения карты посредник перестал отвечать на звонки, а со счета исчезло полмиллиона рублей. Полицейские нашли подозреваемого, это ранее судимый мужчина 1986 года рождения. На чужие средства он погасил свои долги, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Уголовное дело уже заведено, преступнику светит до 6 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU