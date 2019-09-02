2019-09-02T20:33:00+03:00
Происшествия

Вологодского бизнесмена обманул аферист

На 500 000 рублей стало меньше на счете у вологжанина, занимающегося грузоперевозками
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мужчина обратился в полицию города Вологды: с его карты исчезло 500 000 рублей, при чем карту он отдал злоумышленнику сам, надеялся на порядочность человека. Бизнесмен по знакомству узнал о посреднике, который должен был помочь с покупкой комплекта колес для иностранного грузовика по сниженной цене.

После получения карты посредник перестал отвечать на звонки, а со счета исчезло полмиллиона рублей. Полицейские нашли подозреваемого, это ранее судимый мужчина 1986 года рождения. На чужие средства он погасил свои долги, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Уголовное дело уже заведено, преступнику светит до 6 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24