2019-09-02T19:34:44+03:00
Происшествия

В Череповце иномарка влетела в толпу пешеходов

Они переходили дорогу на зеленый свет
Иван Чухнин
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ДТП случилось в Череповце в понедельник, около 14.30 на улице Сталеваров.У Дворца металлургов машина врезалась в троих пешеходов, переходивших проезжую часть.

На месте два человека погибли и один пострадал.

За рулем машины "Киа-Рио" находился 24-летний сотрудник Дарвинского заповедника.

Его проверяют на наркотики. На месте погибли 40-летний мужчина и 48-летняя женщина.

Еще одна переходившая дорогу 59-летняя женщина доставлена в реанимацию. Личности погибших устанавливаются.

По предварительной информации, иномарка мчалась на красный свет, пешеходы переходили дорогу на зеленый.

От удара они отлетели на несколько метров от перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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