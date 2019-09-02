В Череповце иномарка влетела в толпу пешеходов

2 Сент. 19:32 2019-09-02T19:34:44+03:00

Они переходили дорогу на зеленый свет

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ДТП случилось в Череповце в понедельник, около 14.30 на улице Сталеваров.У Дворца металлургов машина врезалась в троих пешеходов, переходивших проезжую часть.

На месте два человека погибли и один пострадал.

За рулем машины "Киа-Рио" находился 24-летний сотрудник Дарвинского заповедника.

Его проверяют на наркотики. На месте погибли 40-летний мужчина и 48-летняя женщина.

Еще одна переходившая дорогу 59-летняя женщина доставлена в реанимацию. Личности погибших устанавливаются.

По предварительной информации, иномарка мчалась на красный свет, пешеходы переходили дорогу на зеленый.

От удара они отлетели на несколько метров от перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU