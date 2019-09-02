В Череповце иномарка влетела в толпу пешеходов
ДТП случилось в Череповце в понедельник, около 14.30 на улице Сталеваров.У Дворца металлургов машина врезалась в троих пешеходов, переходивших проезжую часть.
На месте два человека погибли и один пострадал.
За рулем машины "Киа-Рио" находился 24-летний сотрудник Дарвинского заповедника.
Его проверяют на наркотики. На месте погибли 40-летний мужчина и 48-летняя женщина.
Еще одна переходившая дорогу 59-летняя женщина доставлена в реанимацию. Личности погибших устанавливаются.
По предварительной информации, иномарка мчалась на красный свет, пешеходы переходили дорогу на зеленый.
От удара они отлетели на несколько метров от перехода.
ИСТОЧНИК KP.RU