Череповчанин едва не погиб в кессоне, его спасла мама

СЕГОДНЯ 17:10 2019-09-02T17:12:12+03:00

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47-летний череповчанин чуть не погиб в кессоне своего гаража, выжить ему помогла мать. Мужчина решил покрасить кессон и спустился с банкой краски. Он успел лишь открыть ее, после чего упал без сознания. Мать пострадавшего заметила, что сын лежит на земле.

Она моментально вызвала спасателей, которым пришлось поднимать мужчину на поверхность с помощью спецсредств. На воздухе он сразу пришел в себя, но все-таки его госпитализировали, сообщили в Спасательной службе Череповца.

Люди часто гибнут в кессонах травясь парами краски, достаточно пары минут, но все зависит от концентрации. Пары нитрокрасок вытесняют кислород и человек не замечает, что задыхается. Он чувствует эйфорию, потом наступает гипоксия и человек падает. Угнетаются дыхание и сердечная деятельность. Нельзя бросаться самим к лежащему в кессоне человеку, так как вас тоже моментально свалит. Нужно звать спасателей.

При гниении овощей и фруктов образуется газ метан, при вдыхании которого можно потерять сознание моментально. В кессонах гаражей часто нет вентиляции. Необходимо иметь как минимум две вентиляционные трубы, перед посещением проветривать помещение в течение получаса, проверить количество кислорода зажженной спичкой. При покраске лучше использовать нетоксичные краски на водной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU