Трех председателей избирательной комиссии в Вологде отстранили

СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-02T16:57:10+03:00

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В конце августа наблюдатели одного из кандидатов предоставили факты нарушения процедуры голосования. Один и тот же вологжанин проголосовал сразу на нескольких участках в округе №10 на досрочном голосовании в гордуму.

Обвинители предоставили подтверждающие фото, уведомили УМВД, прокуратуру, ЦИК РФ. На данный момент проводится проверка, а председателей комиссии №№ 291, 293, 294 Вологды освободили от исполнения обязанностей.

За незаконную выдачу бюллетеней на выборах можно получить до 5 лет лишения свободы. Информацию о нарушениях на выборах принимают по телефону 230-240.

8 сентября состоятся выборы Губернатора Вологодской области. Всего будет работать 141 избирательный участок, в 30 из них вологжане будут с помощью пластиковых карточек. Главное не забыть с собой паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU