Вологжанок обманули со взломанных страниц

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-02T16:25:46+03:00

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Двух жительниц Вологодской области мошенники обманули по одной схеме. Женщина из села Нюксеница получила сообщение в соцсети от подруги: она предложила ей подзаработать. Якобы банк дарит бонусы своим клиентам, можно заработать до 3 000 рублей каждый месяц. Для участия надо назвать последние четыре цифры своей карты и перевести деньги на чужой счет, подтверждая операции по СМС. Так вологжанка лишилась своих сбережений.

Жительницу Вологодского района обманули таким же способом, она перевела мошенникам 15 000 рублей.

Полиция напоминает, что не надо верить таким сообщениям. Лучше позвонить человеку и уточнить, кто именно общается с вами по сети.

ИСТОЧНИК KP.RU