Стали известны детали спасения череповчанина с пятикилометровой высоты
В Кабардино-Балкарии спасли череповчанина, который перестал выходить на связь вечером первого сентября и с маршрута в срок не вернулся. Он совершал официально зарегистрированное одиночное восхождение. Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России бросились искать пропавшего: семь человек и две единицы техники.
2 сентября ближе к полудню альпиниста нашли на высоте 5200 метров. У него началась горная болезнь. На поляне Азау спасатели передали пострадавшего медикам. «Горная болезнь» - это патологическое состояние, развивающееся у людей вследствие низкого давления атмосферных газов в условиях высокогорья. У больного отметили головную боль, тошноту, одышку.
По словам инструкторов Федерации альпинизма России, череповчанина нашли на самой вершине.
ИСТОЧНИК KP.RU