Стали известны детали спасения череповчанина с пятикилометровой высоты

СЕГОДНЯ 15:35 2019-09-02T15:36:59+03:00

Житель Череповца совершал одиночное восхождение на Эльбрус и перестал выходить на связь

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В Кабардино-Балкарии спасли череповчанина, который перестал выходить на связь вечером первого сентября и с маршрута в срок не вернулся. Он совершал официально зарегистрированное одиночное восхождение. Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России бросились искать пропавшего: семь человек и две единицы техники.

2 сентября ближе к полудню альпиниста нашли на высоте 5200 метров. У него началась горная болезнь. На поляне Азау спасатели передали пострадавшего медикам. «Горная болезнь» - это патологическое состояние, развивающееся у людей вследствие низкого давления атмосферных газов в условиях высокогорья. У больного отметили головную боль, тошноту, одышку.

По словам инструкторов Федерации альпинизма России, череповчанина нашли на самой вершине.

ИСТОЧНИК KP.RU