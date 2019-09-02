2019-09-02T15:36:59+03:00
Происшествия

Стали известны детали спасения череповчанина с пятикилометровой высоты

Житель Череповца совершал одиночное восхождение на Эльбрус и перестал выходить на связь
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарской республикеФото: пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарской республике
Изменить размер текста:

В Кабардино-Балкарии спасли череповчанина, который перестал выходить на связь вечером первого сентября и с маршрута в срок не вернулся. Он совершал официально зарегистрированное одиночное восхождение. Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России бросились искать пропавшего: семь человек и две единицы техники.

2 сентября ближе к полудню альпиниста нашли на высоте 5200 метров. У него началась горная болезнь. На поляне Азау спасатели передали пострадавшего медикам. «Горная болезнь» - это патологическое состояние, развивающееся у людей вследствие низкого давления атмосферных газов в условиях высокогорья. У больного отметили головную боль, тошноту, одышку.

По словам инструкторов Федерации альпинизма России, череповчанина нашли на самой вершине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24