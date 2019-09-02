Череповецкому памятнику, пострадавшему от вандалов, вернули книгу

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-02T12:34:54+03:00

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В конце июня злоумышленники оторвали книгу у свежеустановленной фигуры купца в Череповце. Предприниматели, на чьи деньги был установлен памятник, снова скинулись уже на реставрацию. Еще со скульптуры вандалы отковыряли цепочку с шеи - ее эксперты решили просто нарисовать, а не делать новую. Специалисты отреставрировали и книгу: при падении у нее откололся кусочек, исправили техническую ошибку в тексте.

Горожан просят бережнее относиться к объектам искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU