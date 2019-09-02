В Череповце маршрутка нарушила ПДД - серьезно пострадала пассажирка

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-02T12:26:46+03:00

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1 сентября в Череповце произошло страшное ДТП на пересечении Октябрьского проспекта и ул. Раахе. Автобус ПАЗ частного маршрута №4, которым управлял 59-летний водитель, не выдержал необходимую дистанцию к Toyota Corolla идущей впереди. В результате столкновения ПАЗик улетел вправо на другую машину Toyota Land Cruiser Prado 150.

Медикам пришлось срочно спасать 32-летнюю пассажирку автобуса. Пострадавшая, хоть и держалась за поручень, но от стол сильного удара упала. У череповчанки диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей бедра и голени.

ИСТОЧНИК KP.RU