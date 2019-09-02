Рекорд: почти 3 миллиона рублей мошенники отобрали у вологжан только за одни сутки
Только за одни сутки жители Вологодской области отдали мошенникам 2 млн 740 тысяч рублей.
По словам экспертов, некоторые обманутые так и не обратились в полицию. То есть реальная картина такого рода преступлений еще более устрашающая.
Всего за сутки в полицию области поступили 14 заявлений от вологжан о различных видах хищения денежных средств с банковских карт.
Пострадавших больше всего в Вологде и Череповце.
Написали заявление и жители Бабаевского, Вологодского, Вытегорского, Грязовецкого, Кадуйского, Тарногского и Харовского районов.
58-летняя жительница Вологды по доброй воле перевела 1,5) миллиона рублей: на ее абонентский номер позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что со всех ее счетов были снята сумма в 1,5 млн рублей.
Далее он продиктовал, что для возврата нужно снять оставшиеся деньги и перевести их на новые, уже открытые счета. Женщина так и поступила, потеряв 1,5 миллиона рублей.
А 34-летняя вологжанка на сайте бесплатных объявлений нашла услугу по транспортировке грузов.
Она сделала заказ и перевела деньги за груз. После получения товара мужчина на связь выходить перестал. Женщина лишилась 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU