ГАЗ с дынями перевернулся в Вологде

СЕГОДНЯ 10:08 2019-09-02T10:12:34+03:00

Дыни рассыпались по обочине и проезжей части. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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В Вологде перевернулся автомобиль с дынями. Водитель не справился с управлением на "кольце", что на улице Конева. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД.

Авария произошла 2 сентября в 4:40 утра. За рулем находился 60-летний водитель.

ГАЗ -3302 вез дыни, он двигался по Окружному шоссе в сторону Пошехонского шоссе.

В результате, из-за неправильно выбранной скорости, машина врезалась в бордюр, а затем и отбойник дороги и опрокинулась на обочину.

Машина получила значительные повреждения, дыни рассыпались по дороге обочине и дороге.

Мужчина получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU