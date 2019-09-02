ГАЗ с дынями перевернулся в Вологде
ДТП случилось на улице Конева
Дыни рассыпались по обочине и проезжей части.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Вологде перевернулся автомобиль с дынями. Водитель не справился с управлением на "кольце", что на улице Конева. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД.
Авария произошла 2 сентября в 4:40 утра. За рулем находился 60-летний водитель.
ГАЗ -3302 вез дыни, он двигался по Окружному шоссе в сторону Пошехонского шоссе.
В результате, из-за неправильно выбранной скорости, машина врезалась в бордюр, а затем и отбойник дороги и опрокинулась на обочину.
Машина получила значительные повреждения, дыни рассыпались по дороге обочине и дороге.
Мужчина получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU