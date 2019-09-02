2019-09-02T10:12:34+03:00
Происшествия

ГАЗ с дынями перевернулся в Вологде

ДТП случилось на улице Конева
Иван Чухнин
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Дыни рассыпались по обочине и проезжей части.Дыни рассыпались по обочине и проезжей части.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Вологде перевернулся автомобиль с дынями. Водитель не справился с управлением на "кольце", что на улице Конева. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД.

Авария произошла 2 сентября в 4:40 утра. За рулем находился 60-летний водитель.

ГАЗ -3302 вез дыни, он двигался по Окружному шоссе в сторону Пошехонского шоссе.

В результате, из-за неправильно выбранной скорости, машина врезалась в бордюр, а затем и отбойник дороги и опрокинулась на обочину.

Машина получила значительные повреждения, дыни рассыпались по дороге обочине и дороге.

Мужчина получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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