50 миллионов рублей потрачено на учебники в школы Вологды

СЕГОДНЯ 18:50 2019-09-01T18:50:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Новые учебники поступили в школы Вологды

Более 100 тысяч новых учебников по всем предметам закуплено для школ

Вологды.

Сумма затрат составила более 50 млн рублей. Средства выделены из

областного бюджета. В первую очередь обновлены книги для классов,

переходящих в этом году на федеральные государственные образовательные

стандарты, а также закуплены учебники взамен обветшавших - для других

параллелей.

«Потребность в новых учебниках каждая школа определяла

самостоятельно, акцент сделан на те классы, которые с этого учебного

года начнут переходить на новые госстандарты основного общего

образования. Такие требования введены для девятых классов впервые и

требуют полной замены учебной литературы. Такая же ситуация с

четвертыми классами, в которых учатся дети с ограничениями здоровья по

специальным стандартам. Выдавать учебную литературу школьникам

начнут второго сентября», - прокомментировала начальник Управления

образования Вологды Ирина Гуляева.5

ИСТОЧНИК KP.RU