50 миллионов рублей потрачено на учебники в школы Вологды
Новые учебники поступили в школы Вологды
Более 100 тысяч новых учебников по всем предметам закуплено для школ
Вологды.
Сумма затрат составила более 50 млн рублей. Средства выделены из
областного бюджета. В первую очередь обновлены книги для классов,
переходящих в этом году на федеральные государственные образовательные
стандарты, а также закуплены учебники взамен обветшавших - для других
параллелей.
«Потребность в новых учебниках каждая школа определяла
самостоятельно, акцент сделан на те классы, которые с этого учебного
года начнут переходить на новые госстандарты основного общего
образования. Такие требования введены для девятых классов впервые и
требуют полной замены учебной литературы. Такая же ситуация с
четвертыми классами, в которых учатся дети с ограничениями здоровья по
специальным стандартам. Выдавать учебную литературу школьникам
начнут второго сентября», - прокомментировала начальник Управления
образования Вологды Ирина Гуляева.5
ИСТОЧНИК KP.RU