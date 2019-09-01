На "Северстали" ночью произошел пожар
На "Северстали" в Череповце произошел пожар. ЧП случилось в ночь на воскресенье в листопрокатном цехе № 2.
Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, очаг возник на производстве плоского проката в 5:25.
Сигнал зафиксировали пожарные через 7 минут. На место выехали 9 единиц техники. Локализовать пожар удалось в 5:44, еще 4 минуты потребовались на ликвидацию горения.
Наблюдалось задымление. Погибших и пострадавших нет.
Эвакуация работающих не производилась. Не пришлось и останавливать производство. Как оказалось, горели остатки масла на 10 квадратных метрах.
Стоимость спасенных материальных ценностей устанавливается.
В ликвидации пожара участвовали 30 человек личного состава.
Как сообщает пресс-служба МЧС, причиной возгорания названа излишне высокая температура рулона.
ИСТОЧНИК KP.RU