На "Северстали" ночью произошел пожар

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-01T13:48:31+03:00

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На "Северстали" в Череповце произошел пожар. ЧП случилось в ночь на воскресенье в листопрокатном цехе № 2.

Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, очаг возник на производстве плоского проката в 5:25.

Сигнал зафиксировали пожарные через 7 минут. На место выехали 9 единиц техники. Локализовать пожар удалось в 5:44, еще 4 минуты потребовались на ликвидацию горения.

Наблюдалось задымление. Погибших и пострадавших нет.

Эвакуация работающих не производилась. Не пришлось и останавливать производство. Как оказалось, горели остатки масла на 10 квадратных метрах.

Стоимость спасенных материальных ценностей устанавливается.

В ликвидации пожара участвовали 30 человек личного состава.

Как сообщает пресс-служба МЧС, причиной возгорания названа излишне высокая температура рулона.

ИСТОЧНИК KP.RU