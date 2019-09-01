В Вологде подожгли дорогостоящую иномарку

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-01T13:30:52+03:00

От огня пострадала и рядом стоящая

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В ночь на воскресенье в Вологде случилось ЧП во дворе дома №8-б по улице Петина. Там загорелась дорогая иномарка - автомобиль «Тойота Королла». Сообщение пожарным поступило около четырёх часов утра.

На место выехали два пожарных расчёта, которые за считанные минуты потушили возгорание.

Однако повреждены салон, моторный отсек, лакокрасочное покрытие кузова. Кроме того, от высокой температуры пострадала стоящая рядом иномарка - «Шкода Фабия». У неё оплавлены пластиковые элементы.

По предварительной информации, это был поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU