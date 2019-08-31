В Вологде ремонтируют Теремок 18 века

31 Авг. 23:33 2019-08-31T23:33:16+03:00

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Реставрационные работы фасада здания кукольного театра 18 века проводятся этим летом в Вологде. Полностью ремонт стоил областному бюджету 2 миллиона рублей. За лето отремонтировали малую сцену и основной зрительный зал Теремка. А сейчас ведутся работы по обновлению фасада.

Закончить ремонт планируют к открытию 83-го театрального сезона, а именно к 12 октября. Премьерным в этом сезоне будет спектакль «Финист - ясный сокол».

ИСТОЧНИК KP.RU