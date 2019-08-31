Вологжан призывают проголосовать за лучшего фермера

31 Авг. 23:21 2019-08-31T23:21:17+03:00

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51 личное подсобное хозяйство участвует в конкурсе "Вологодское подворье". Уже стартовало интернет-голосование за участников на сайте Правительства области. Победителям голосования вручат приз зрительских симпатий. Финальное мероприятие конкурса пройдет 14 сентября на Кремлевской площади в Вологде: церемония награждения и выставка-ярмарка, для детей своя развлекательная программа.

Правительство области организовало комиссию, которая уже посетила всех участников. В конкурсе приняли участие и молодые подворья, и подворья уже "ветеранов". Победители получат крупные денежные призы, дипломы, подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU