2019-08-31T22:56:06+03:00
Общество

1 сентября во Дворце творчества в Вологде день открытых дверей

Показательные выступления и мастер-классы творческих объединений начнутся в 11:00
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Google Карты
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В Вологде 1 сентября в городском Дворце творчества пройдет день открытых дверей. 21 коллектив представит свои обучающие программы. Рукодельные кружки, шахматная школа, кружки робототехники и графического дизайна, спортивные кружки, школа моды, эстрадного вокала, художественной гимнастики, школа раннего развития «Шайка-лейка» для детей от двух лет и многое другое могут посещать дети в ДТДиМ на улице Ленинградской, 5.

С 11.00 начнутся показательные выступления и мастер-классы. Всю необходимую информацию можно узнать по телефонам: 72-22-51, 72-07-96.

ИСТОЧНИК KP.RU

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