2019-08-31T23:11:15+03:00
Общество

16 умниц и умников ВоГУ получат стипендии Президента и Правительства РФ

5000 и 7000 рублей составляют поощрительные стипендии
Евдокия САХАРОВА
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Специально собранная комиссия Вологодского государственного университета выбрала 16 счастливчиков, которые обучаются по приоритетным направлениям и имеют достижения в научно-исследовательской деятельности. Они будут получать дополнительную стипендию.

Стипендия Президента составляет 7 000 рублей и ее будут получать студенты Института машиностроения, энергетики и транспорта: Сергей Беликов, Денис Попов, Светлана Дроздова и Татьяна Максимова. Также ее будут получать студентка Алена Евстафьева из Инженерно-строительного института и студент Иван Притыченко из Института математики, естественных и компьютерных наук .

По 5 000 рублей будут выделять студентам, получившим стипендию Правительства РФ. Из Института математики, естественных и компьютерных наук: Дарья Чукалова, Мария Вихрова, Дарья Быкова, Елена Пихтина, Павел Егоров, Дарья Дубова, Владислав Костыльцев и Софья Арнаутова. Студентка Института машиностроения, энергетики и транспорта Екатерина Соловьева и студент Инженерно-строительного института Вячеслав Куницкий тоже получили стипендию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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