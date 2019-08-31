В Череповце смогут помочь неизлечимым больным

31 Авг. 22:31 2019-08-31T22:34:25+03:00

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Неизлечимые больные западной части Вологодской области смогут теперь обращаться за медицинской помощью в паллиативное отделение Череповецкой городской больницы. На данный момент в здании полным ходом идет ремонт.

Главврач Череповецкой городской больницы рассказал, что обычно паллиативные отделения располагаются в крупных городах, а что делать жителям остальных населенных пунктов не ясно. Теперь в области два паллиативных отделения: в городе металлургов и в областной столице. Такая медицинская помощь чрезвычайно востребована и позволит решить многие проблемы.

Отделение в 600 квадратных метров займет один этаж здания. Всего будет 20 коек. На этот проект выделено их областного бюджета 6,5 миллионов рублей, из федерального 30 миллионов. Откроют долгожданный этаж к 70-летию Череповецкой городской больницы в конце октября.

ИСТОЧНИК KP.RU