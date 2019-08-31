Выставка пейзажей кисти покойного протоиерея откроется в Вологде

31 Авг. 22:22 2019-08-31T22:22:01+03:00

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Вологодская областная картинная галерея представит вологжанам творчество неординарного художника, человека непростой судьбы - Живописные работы протоиерея Сергия Колчеева (1955-2003) представят с 7 сентября по 5 октября в Вологодской областной картинной галерее. Выставка работ «Дорога к храму. Творческое наследие» будет расположена в Мемориальной мастерской заслуженного художника РСФСР Александра Пантелеева на Козленской,4.

Сергей писал всего не более 15 лет, а начал свою художественную карьеру с поездок по Русскому Северу, где писал много пейзажей. По словам научного секретаря картинной галереи, в его пейзажах всегда присутствует нечто сокровенное и вместе с тем радостное и ясное. Обезоруживающая простота его подхода определялась тем, что он не интерпретировал природный мотив, не искал «себя» в природе, но стремился отобразить открывавшуюся ему красоту.

ИСТОЧНИК KP.RU