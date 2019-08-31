На Вологодчине школьников на первых уроках просветят на тему ВОВ

31 Авг. 22:07 2019-08-31T22:07:28+03:00

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В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы, что приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране, не стала исключением и Вологодчина, первые уроки в школах посвятят этим историческим событиям.

Учителя предложили использовать материалы из документальных фильмов, организовать экскурсии, пообщаться с ветеранами. Вологодский институт развития образования отправил свои рекомендации по проведению подобных уроков во все школы города, сценарии уроков адаптированы для учеников с 1 по 11 класс.

Всего в областной столице 5000 первоклашек в этом году пойдут в школу, в 11 класс же пошли только 1550 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU