На Вологодчине школьников на первых уроках просветят на тему ВОВ
В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы, что приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране, не стала исключением и Вологодчина, первые уроки в школах посвятят этим историческим событиям.
Учителя предложили использовать материалы из документальных фильмов, организовать экскурсии, пообщаться с ветеранами. Вологодский институт развития образования отправил свои рекомендации по проведению подобных уроков во все школы города, сценарии уроков адаптированы для учеников с 1 по 11 класс.
Всего в областной столице 5000 первоклашек в этом году пойдут в школу, в 11 класс же пошли только 1550 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU