В Вологде дети смогут ходить в технопарк

31 Авг. 21:33 2019-08-31T21:33:32+03:00

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На первый образовательный сезон в "Кванториуме" в Вологде уже записалось 1500 детей. В минувший понедельник состоялось торжественное открытие. 3 000 квадратных метров нового образовательного пространства разделили на 6 частей: робототехника; промышленный дизайн; проектная работа в области энергетики; сборка летательных аппаратов; работа с виртуальной, дополненной и смешанной реальностью, освоение современных методов изучения биологических объектов.

Пресс-служба главы региона сообщила, что в Вологде открыт набор на единственный в регионе аэроквантум. Вологодская область оказалась единственной на Северо-Западе, где существует система из 2 высокотехнологических площадок для образования детей. Вологда, Череповец, в планах у правительства открыть третий "Кванториум" в Великом Устюге.

ИСТОЧНИК KP.RU