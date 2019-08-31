2019-08-31T21:20:02+03:00
Экономика

В Вологде собирают суперсовременные автобусы для Краснодара

Низкопольные автобусы с wi-fi, usb зарядками и кондиционерами уедут на Кубань
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

12 электробусов заказали в Краснодаре из Вологды. К середине ноября новый транспорт должен появиться в Краснодаре. Троллейбусы имеют запас автономного хода в 15 километров, они низкопольные для удобства маломобильного населения, там есть wi-fi и usb зарядка. Кроме того, для удобства и безопасности краснодарцев транспортные средства оборудованы кондиционерами и видеокамерами.

Новые машины будут курсировать без подключения к проводам по троллейбусным маршрутам, т.к контактную сеть демонтировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24