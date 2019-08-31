В Вологде собирают суперсовременные автобусы для Краснодара
Низкопольные автобусы с wi-fi, usb зарядками и кондиционерами уедут на Кубань
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12 электробусов заказали в Краснодаре из Вологды. К середине ноября новый транспорт должен появиться в Краснодаре. Троллейбусы имеют запас автономного хода в 15 километров, они низкопольные для удобства маломобильного населения, там есть wi-fi и usb зарядка. Кроме того, для удобства и безопасности краснодарцев транспортные средства оборудованы кондиционерами и видеокамерами.
Новые машины будут курсировать без подключения к проводам по троллейбусным маршрутам, т.к контактную сеть демонтировали.
ИСТОЧНИК KP.RU