Страшное ДТП на въезде в Вологду
Осколки и части машин усеяли дорогу вокруг места столкновения
-Фото: Областной УГИБДД
Изменить размер текста:
В минувшую пятницу утром на въезде в Вологду произошло страшное ДТП. На Чернышевского с гигантской силой столкнулись седан и кроссовер, осколками был усеян огромный радиус дороги.
На место выехали спецслужбы: пожарные, скорые, спасатели, ГИБДД. Очевидцы ДТП были поражены случившимся и ярко описывали аварию в социальных сетях. Движение на участке было застопорено.
По данным ГИБДД в аварии пострадала девушка. Причины произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU