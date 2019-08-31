2019-08-31T21:04:27+03:00
Происшествия

Страшное ДТП на въезде в Вологду

Осколки и части машин усеяли дорогу вокруг места столкновения
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В минувшую пятницу утром на въезде в Вологду произошло страшное ДТП. На Чернышевского с гигантской силой столкнулись седан и кроссовер, осколками был усеян огромный радиус дороги.

На место выехали спецслужбы: пожарные, скорые, спасатели, ГИБДД. Очевидцы ДТП были поражены случившимся и ярко описывали аварию в социальных сетях. Движение на участке было застопорено.

По данным ГИБДД в аварии пострадала девушка. Причины произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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