2019-08-31T20:54:49+03:00
Происшествия

В ДТП на улице Гагарина в Вологде пострадала 19-летняя девушка

В полночь столкнулись Хонда и Шевроле
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Google Карты
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В ночь с четверга на пятницу на улице Гагарина в Вологде произошло ДТП. У дома №87 23-летний водитель за рулем Шевроле Лачетти не пропустил Хонда Акцент. Шевроле ехал с улицы Галактической к Окружному шоссе, авария произошла при повороте на Ленинградскую, на перекрестке.

По сообщению областного отдела ГИБДД в аварии есть пострадавшая: 19-летняя пассажирка, сидевшая в машине виновника аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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