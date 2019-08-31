В ДТП на улице Гагарина в Вологде пострадала 19-летняя девушка

31 Авг. 20:54 2019-08-31T20:54:49+03:00

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В ночь с четверга на пятницу на улице Гагарина в Вологде произошло ДТП. У дома №87 23-летний водитель за рулем Шевроле Лачетти не пропустил Хонда Акцент. Шевроле ехал с улицы Галактической к Окружному шоссе, авария произошла при повороте на Ленинградскую, на перекрестке.

По сообщению областного отдела ГИБДД в аварии есть пострадавшая: 19-летняя пассажирка, сидевшая в машине виновника аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU