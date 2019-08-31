Вологодские семьи обезопасят пожарными сигнализациями

31 Авг. 20:45 2019-08-31T20:45:16+03:00

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588 автономных пожарных сигналок установят в Вологде и Череповце. Такая услуга будет проведена бесплатно для 294 семей, находящихся в социально опасном положении. Проект "Безопасный дом. Продолжение" спонсирован из регионального бюджета. Всероссийского добровольного пожарного общества вместе с противопожарной службой области поможет в установке датчиков.

В прошлом году проект "Безопасный дом" спас людей дважды, всего были обезопасены 494 семьи. Следующие два года акция будет продолжаться, на очереди многодетные семьи. По данным статистики за последнюю пятилетку на 28% в Вологодской области снизилось количество пожаров, на 51% погибших людей.

ИСТОЧНИК KP.RU