В Вологде инспекторы ДПС провели рейд

31 Авг. 20:36 2019-08-31T20:36:33+03:00

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В минувшую среду в областной столице судебные приставы и отдел ГИБДД провели рейд по выявлению неплательщиков административных штрафов. В соответствии со списком должников возбуждено 80 дел о правонарушениях.

Напомним, что при неуплате штрафа в срок, накладывается двукратный штраф не менее 1000 рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.

По срокам - оплачивать штраф необходимо не позднее 60 дней со вступления постановления в законную силу, это происходит через 10 дней с момента получения копии постановления.

За некоторые правонарушения достаточно уплатить лишь половину штрафа, если не прошло 20 дней со дня постановления, сообщают в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Вологде.

ИСТОЧНИК KP.RU