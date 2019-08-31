В центре Вологды в ДТП пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 20:17 2019-08-31T20:17:52+03:00

Подросток стал жертвой столкновения Renault Logan и SKODA Octavia около дома №2 по улице Октябрьской

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В центре областной столицы на регулируемом перекрестке Мальцева - Октябрьская произошло ДТП. Молодой 24-летний вологжанин за рулем Renault Logan не совладал с управлением и врезался в SKODA Octavia, которая стояла прямо перед перекрестком.

14-летний мальчик, сидевший впереди в машине SKODA, пострадал при аварии. Медики, осмотрев пациента, назначили ему амбулаторное лечение, сообщает областное ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU