2019-08-31T20:17:52+03:00
Происшествия

В центре Вологды в ДТП пострадал ребенок

Подросток стал жертвой столкновения Renault Logan и SKODA Octavia около дома №2 по улице Октябрьской
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В центре областной столицы на регулируемом перекрестке Мальцева - Октябрьская произошло ДТП. Молодой 24-летний вологжанин за рулем Renault Logan не совладал с управлением и врезался в SKODA Octavia, которая стояла прямо перед перекрестком.

14-летний мальчик, сидевший впереди в машине SKODA, пострадал при аварии. Медики, осмотрев пациента, назначили ему амбулаторное лечение, сообщает областное ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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