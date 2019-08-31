Клещи отступились от Вологодчины
Роспотребнадзор сообщил, что клещевая активность снижается
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Вологодский Роспотребнадзор заметил, что за последнюю неделю клещевая активность упала. За семь дней 45 жителей обратилось к медикам с укусами, 11 из них дети. Чаще всего насекомые нападают на своих жертв на дачах - это половина всех случаев, остальные излюбленные места - это леса и парки.
За весь сезон 15 000 вологжан были покусаны клещами, 7 тысяч насекомых отправили на анализ - из них 40% были носителями боррелиоза, 3,6% - эрлихиоза, 0,7% - энцефалита.
ИСТОЧНИК KP.RU