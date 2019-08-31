В Череповце можно получить биометрический паспорт

СЕГОДНЯ 19:43 2019-08-31T19:43:23+03:00

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Череповчане теперь имеют возможность получить биометрический паспорт с микрочипом, на который записана вся необходимая информация для пересечения границы: фамилия, имя, дата рождения и другие данные. Загранпаспорт с электронным носителем информации выдается на 10 лет, в отличии от документа старого образца, который мог служить лишь 5 лет.

Паспорт изготавливают в срок до 30 дней. Пока на получение нового документа подал заявление лишь один череповчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU