В Череповце можно получить биометрический паспорт
Паспорт нового образца с микрочипом выдается на срок 10 лет
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Череповчане теперь имеют возможность получить биометрический паспорт с микрочипом, на который записана вся необходимая информация для пересечения границы: фамилия, имя, дата рождения и другие данные. Загранпаспорт с электронным носителем информации выдается на 10 лет, в отличии от документа старого образца, который мог служить лишь 5 лет.
Паспорт изготавливают в срок до 30 дней. Пока на получение нового документа подал заявление лишь один череповчанин.
ИСТОЧНИК KP.RU