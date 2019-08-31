2019-08-31T19:37:54+03:00
Звезды

Весь сентябрь в Усадьбе Брянчаниновых идет культпрограмма

В культурном центре села Покровское Грязовецкого района будут проходить развлекательные мероприятия
Евдокия САХАРОВА
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Сентябрь в «Усадьбе Брянчаниновых» в селе Покровское Грязовецкого района посвящен 19 веку. Весь месяц организаторы будут радовать гостей квестами, викторинами, мастер-классами и тематическими играми.

1 сентября для школьников организована костюмированная программа «Без муки нет и науки». Детям и взрослым в игровой манере донесут, как дворянские дети получали образование. В финале участников ждет экзамен на "настоящего дворянина".

8 сентября вологжане смогут поучаствовать в квесте «В поисках сокровищ» - гостям придется найти старинные вещи, а заодно узнать их историю. Другой квест «Загадки усадебного дома» посвящен архитектуре усадьбы.

28 сентября пройдет военно-историческая реконструкция «Мир и война. Год 1812-й».

И это еще не все мероприятия, полную программу на сентябрь можно посмотреть на странице усадьбы ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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