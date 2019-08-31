2019-08-31T19:19:01+03:00
Происшествия

Пенсионерку обманули на 1,5 миллиона по телефону

Всего за сутки мошенники "обули" вологжан на почти 3 миллиона рублей
Евдокия САХАРОВА
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14 заявлений от потерпевших получили вологодские полицейские за сутки. Мошенники по телефону обманули жителей Вологодской области в общей сложности на 2 млн 740 тысяч рублей. Жители Вологды, Череповца, Бабаевского, Вологодского, Вытегорского, Грязовецкого, Кадуйского, Тарногского и Харовского районов лишились своих кровных сбережений.

58-летняя вологжанка ушла в минус на 1,5 миллиона рублей. Она попалась на удочку "сотрудника банка". Неизвестный сообщил ей, что с ее счетов сняли 1,5 миллиона и для возврата денег необходимо перевести оставшиеся 1,5 миллиона на счета мужчины. Так пенсионерка лишилась своих средств.

Другая женщина - 34-летняя вологжанка хотела транспортировать груз, откликнулась на объявление и внесла оплату. Злоумышленник на связь больше не выходил, а потерпевшая потеряла 1,2 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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