В Никольске строят дом для детей-сирот

СЕГОДНЯ 18:44 2019-08-31T18:45:59+03:00

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В Никольске завершается строительство дома на 21 квартиру: в нем будут размещены дети-сироты. Двухэтажное здание с мансардой из металлокаркаса с кирпичом состоит из жилищ по 32 кв.м. Внутри современная отделка, натяжные потолки, кафель, сантехника, электроплиты - квартиры сдаются под ключ. Двор вымощен плиткой, есть детская площадка.

Через неделю дом обещают сдать, строился он с ноября прошлого года. В октябре заселят новоселов из Никольского района. Пока в списке 144 человека. В рамках программы программы будет построено три дома, еще один будет в следующем году.

В 2018 году на программу выделили 585 млн. руб, в этом 600 млн. руб. Квартиры приобретаются на рынке вторичного жилья или строятся новые дома.

Часто сироты оказываются не готовы к самостоятельной жизни, т.к до этого находились под опекой госорганов. Будем надеяться, что к жилью новоселы будут относиться ответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU