В Вологде библиотеки организовали праздники для юных читателей

СЕГОДНЯ 18:26 2019-08-31T18:32:39+03:00

Вологодские школьники смогут проверить себя на литературных викторинах и мастер-классах

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С 1 по 3 сентября в Вологде библиотеки проведут праздничные мероприятия для маленьких вологжан.

1 сентября в 12:00 на площади Революции организуют праздник «День знаний, или Загадки школьного портфеля». Для юных читателей проведут игры, конкурсы и мастер-классы.

2 сентября в библиотеке на улице Псковской пройдет мероприятие «Ура! Снова в школу!». Будут викторины на литературные знания.

3 сентября в Отделе обслуживания центральной городской библиотеки пройдет «Лесенка знаний»: мини-игра для проверки школьных знаний.

В библиотеках Лукьяново, Завокзального микрорайонов и на Текстильщиков тоже организована развлекательная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU