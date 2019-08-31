В Вологде библиотеки организовали праздники для юных читателей
С 1 по 3 сентября в Вологде библиотеки проведут праздничные мероприятия для маленьких вологжан.
1 сентября в 12:00 на площади Революции организуют праздник «День знаний, или Загадки школьного портфеля». Для юных читателей проведут игры, конкурсы и мастер-классы.
2 сентября в библиотеке на улице Псковской пройдет мероприятие «Ура! Снова в школу!». Будут викторины на литературные знания.
3 сентября в Отделе обслуживания центральной городской библиотеки пройдет «Лесенка знаний»: мини-игра для проверки школьных знаний.
В библиотеках Лукьяново, Завокзального микрорайонов и на Текстильщиков тоже организована развлекательная программа.
ИСТОЧНИК KP.RU