В Череповце фирма обманула 2000 школьников с формой

СЕГОДНЯ 18:18 2019-08-31T18:18:57+03:00

В городе металлургов ученики школ остались без формы, которую заказывать начали еще в начале лета

Изменить размер текста: A A

Компания Дом Моды «Лавальер» в Череповце не смогла снабдить 2000 школьников формой во время. Еще в начале лета многие родители внесли оплату за новую одежду, сроки, размеры и модели были уже согласованы.

В какой-то момент сотрудники злополучной фирмы просто перестали отвечать на звонки обеспокоенных родителей. Обманутые череповчане создали группу в соцсети, где обмениваются полученной информацией. Клиенты собираются написать коллективную жалобу на недобросовестного производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU