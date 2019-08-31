2019-08-31T18:18:57+03:00
Происшествия

В Череповце фирма обманула 2000 школьников с формой

В городе металлургов ученики школ остались без формы, которую заказывать начали еще в начале лета
Евдокия САХАРОВА
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Компания Дом Моды «Лавальер» в Череповце не смогла снабдить 2000 школьников формой во время. Еще в начале лета многие родители внесли оплату за новую одежду, сроки, размеры и модели были уже согласованы.

В какой-то момент сотрудники злополучной фирмы просто перестали отвечать на звонки обеспокоенных родителей. Обманутые череповчане создали группу в соцсети, где обмениваются полученной информацией. Клиенты собираются написать коллективную жалобу на недобросовестного производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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