В Череповце фирма обманула 2000 школьников с формой
В городе металлургов ученики школ остались без формы, которую заказывать начали еще в начале лета
-
Изменить размер текста:
Компания Дом Моды «Лавальер» в Череповце не смогла снабдить 2000 школьников формой во время. Еще в начале лета многие родители внесли оплату за новую одежду, сроки, размеры и модели были уже согласованы.
В какой-то момент сотрудники злополучной фирмы просто перестали отвечать на звонки обеспокоенных родителей. Обманутые череповчане создали группу в соцсети, где обмениваются полученной информацией. Клиенты собираются написать коллективную жалобу на недобросовестного производителя.
ИСТОЧНИК KP.RU