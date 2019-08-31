В Вологде пройдет XXII фестиваль поэзии и музыки Рубцовская осень
XXII Открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень» торжественно начнут в Вологде на площади Революции в пятницу 6 сентября в 18:00. Почитатели творчества поэта Николая Рубцова, музыканты, композиторы, авторы-исполнители, хоры, театральные и вокально-инструментальные группы, представители российских рубцовских центров и краеведы, поэты соберутся на фестиваль с 6 по 8 сентября.
На открытии ожидается концерт «Россия, Русь! Храни себя, храни!» оркестра русских народных инструментов «Перезвоны». В течение трех дней пройдут десятки мероприятий в Вологде, Череповце и селе Никольском. Творческие вечера, концерты, выставки, открытый микрофон, литературные чтения.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Культуры в Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU