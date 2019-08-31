В Грязовце отец с сыном напали на инспектора ДПС

СЕГОДНЯ 17:27 2019-08-31T17:27:32+03:00

Пьяный местный житель и его сын избили и оскорбили сотрудника при исполнении

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В Грязовце в августе прошлого года инспектор ДПС пытался задержать пьяного водителя. На просьбы остановиться 54-летний водитель не реагировал. Прав у него не было. Мужчина доехал до своего дома, где начал ругаться с подъехавшими полицейскими.

Водитель материл сотрудника ДПС, повалил на землю при свидетелях. На помощь подоспел 29-летний сын, который помог прижать полицейского к земле, а потом даже напал на другого сотрудника патрульно-постовой службы.

Отца семейства осудили на 3 года и 1 месяц лишения условно, сыну 2,5 года. Им установлены испытательные сроки и ограничения. За причинение морального вреда нарушители заплатят в сумме 120 000 рублей. Пресс-служба Следкома по Вологодской области сообщила, что пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU