Под Великим Устюгом подросток угнал автомобиль и скрывался от полиции

СЕГОДНЯ 17:13 2019-08-31T17:13:47+03:00

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В деревне Добрынино Великоустюгского района произошло ДТП с участием 15-летнего подростка. Мальчик угнал Daewoo Nexia и разъезжал с 3 пассажирами по деревне. Подозрительную машину заметили сотрудники ГИБДД. Водитель не подчинялся требованиям сотрудников полиции и попытался скрыться. В результате погони юный шумахер не справился с управлением и въехал в опору линии электропередач. Троих пассажиров злополучной легковушки отправили в великоустюгскую ЦРБ. Водитель же не пострадал. Прав у него не было.

ИСТОЧНИК KP.RU