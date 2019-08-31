Под Великим Устюгом подросток угнал автомобиль и скрывался от полиции
В конце пути школьник с тремя пассажирами встретил опору линии электропередачи
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В деревне Добрынино Великоустюгского района произошло ДТП с участием 15-летнего подростка. Мальчик угнал Daewoo Nexia и разъезжал с 3 пассажирами по деревне. Подозрительную машину заметили сотрудники ГИБДД. Водитель не подчинялся требованиям сотрудников полиции и попытался скрыться. В результате погони юный шумахер не справился с управлением и въехал в опору линии электропередач. Троих пассажиров злополучной легковушки отправили в великоустюгскую ЦРБ. Водитель же не пострадал. Прав у него не было.
ИСТОЧНИК KP.RU