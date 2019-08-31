Вологжане сдали медвежат в приют

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-31T17:02:11+03:00

Четверо медвежат, которым нет еще года, спасены вологжанами и тверичами

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Четверых медвежат-сирот, найденных в вологодских лесах, отправили на спасение в единственный в стране Центр спасения в Тверской области. Животные остались без матери из-за лесозаготовок в Вашкинском и Нюксенском районе. Без помощи людей они бы погибли.

Сирот выходили и вернули назад в родные края парами. У медвежат выработались все необходимые формы поведения. Основатель Центра Валентин Пажетнов разработал эту уникальную методику реабилитации. Специалисты уже спасли 230 медвежат за 23 года.

Медведям нацепили на уши желтые метки для последующего наблюдения за их судьбой, сообщили в пресс-службе Правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU