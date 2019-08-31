В Вологодской области разбились дети на мотоциклах

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-31T16:49:28+03:00

Два ДТП с подростками произошло в Кадуйском и Череповецком районах

Изменить размер текста: A A

28 августа в Кадуйском и Череповецком районах произошли 2 ДТП с участием детей.

Первая трагедия случилась в 13:30 на 3-м километре автодороги Бурцево — Лапач — Баскаково — Юрьевец под Череповцом. 15-летний школьник на мотоцикле «Орион» вылетел на встречку, где его сбила Дэу Нексия. Ребенка госпитализировали с травмами.

Второе ДТП произошло вечером на 2 км Судский рейд — поселок Доза Кадуйского района. 14-летний мальчик без шлема на мотоцикле ИЖ не пропустил автомобиль Шевроле, за рулем которой сидела 61-летняя пенсионерка. Подростка доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU