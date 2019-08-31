2019-08-31T16:18:29+03:00
Общество

У вологжан нашли вшей

517 случаев педикулеза выявлено за текущий год по Вологодской области
Евдокия САХАРОВА
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За 2019 год по Вологодской области выявили 517 случаев педикулеза. По данным Роспотребнадзора, наиболее подверженным вшам являются дети, посещающие дошкольные и общеобразовательные учебные заведения. 18% от общего числа заболевших - это взрослые. За этот год процент зараженных снизился на 9,7%.

При обнаружении вшей, детей необходимо отлучить от коллектива для предотвращения массового заражения. После излечения от паразитов, необходимо предоставить справку в учебное заведение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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