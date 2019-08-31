Школьникам Вологды теперь доступны типографские станки и индукционные плиты

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-31T16:09:24+03:00

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Школы № 1, 16, 26, 32 и школа для детей с ограниченными возможностями здоровья получили комплекты новейшего цифрового оборудования по федеральной программе.

В школу для детей с ограниченными возможностями на Пирогова 43 поступило оборудование на 4 миллиона рублей, рассчитанное на профобучение. В образовательном учреждении открыли швейную мастерскую с вязальными машинами, полноценную кухню для обучения: с индукционной плитой, духовкой, посудомойкой, вытяжкой и полным комплектом мебели и посуды.

Оборудована мастерская для декоративно-прикладного творчества: там расположились станки для вышивания, бисероплетения, росписи по дереву. Планируется открытие кабинета реабилитационной робототехники. Добавлено оборудование в кабинет психолога. В малой типографии школьники смогут обучиться картонажно-переплетному делу - закуплено 20 наименований машин.

Дети с нарушением развития смогут после такой подготовки осваивать рабочие специальности в ссузах. Например, за прошлый учебный год в ссузы поступили все выпускники.

Средние общеобразовательные школы № 1, 16, 26 и лицей № 32 – получат интерактивные комплексы по федеральному проекту «Цифровая школа»: ноутбуки, интерактивные комплексы, многофункциональные устройства. Учителя планируют проводить с помощью оборудования эксперименты по физике, химии и биологии, участвовать в олимпиадах, улучшить пресс-центр.

ИСТОЧНИК KP.RU