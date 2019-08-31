2019-08-31T15:53:18+03:00
Спорт

В Кириллове построили эталонный стадион

По словам губернатора новый спорткомплекс может стать площадкой для проведения всероссийских соревнований
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Фото ВЕСТИ35.РФФото ВЕСТИ35.РФ
Изменить размер текста:

В Кириллове вместо старого городского стадиона выстроили новый спорткомплекс с футбольным полем покрытым искусственным газоном, двумя волейбольными и одной универсальной площадкой, беговыми дорожками со спецпокрытием и прыжковой ямой. Планируется дополнить стадион площадкой для сдачи ГТО. Еще необходимо обновить трибуны и поставить фонари.

Олег Кувшинников назвал спорткомплекс лучшим в регионе за последнее время. Он может использоваться даже для всероссийских соревнований, а заниматься там могут и любители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде инспекторы ДПС провели рейд
В центре Вологды в ДТП пострадал ребенок
Клещи отступились от Вологодчины
В Череповце можно получить биометрический паспорт
Весь сентябрь в Усадьбе Брянчаниновых идет культпрограмма
Пенсионерку обманули на 1,5 миллиона по телефону
В Никольске строят дом для детей-сирот
В Вологде библиотеки организовали праздники для юных читателей
В Череповце фирма обманула 2000 школьников с формой
В Вологде пройдет XXII фестиваль поэзии и музыки Рубцовская осень
В Грязовце отец с сыном напали на инспектора ДПС
Под Великим Устюгом подросток угнал автомобиль и скрывался от полиции
Вологжане сдали медвежат в приют
В Вологодской области разбились дети на мотоциклах
У вологжан нашли вшей
Школьникам Вологды теперь доступны типографские станки и индукционные плиты
Вологжанам могут снизить налоги на бизнес
Два вологжанина открыли частную ферму