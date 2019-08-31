В Кириллове построили эталонный стадион
По словам губернатора новый спорткомплекс может стать площадкой для проведения всероссийских соревнований
Фото ВЕСТИ35.РФ
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В Кириллове вместо старого городского стадиона выстроили новый спорткомплекс с футбольным полем покрытым искусственным газоном, двумя волейбольными и одной универсальной площадкой, беговыми дорожками со спецпокрытием и прыжковой ямой. Планируется дополнить стадион площадкой для сдачи ГТО. Еще необходимо обновить трибуны и поставить фонари.
Олег Кувшинников назвал спорткомплекс лучшим в регионе за последнее время. Он может использоваться даже для всероссийских соревнований, а заниматься там могут и любители.
ИСТОЧНИК KP.RU