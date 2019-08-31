2019-08-31T15:21:19+03:00
Общество

Два вологжанина открыли частную ферму

Александр Сучков и Леонтий Чагойдак завели 22 козы и начали делать элитный сыр
Евдокия САХАРОВА
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Два предпринимателя-вологжанина решили создать свое подсобное хозяйство. В предприятии заняты и семьи: жены, дети. Друзья завели 22 козы и начали делать элитный сыр, творог, молоко. Александр Сучков и Леонтий Чагойдак производят такие экологически чистые сыры как «Мантазио», «Азиаго», «Халуми», «Фета». На ферме присутствует технолог и сыровар. Козье молоко пастеризуют, а для дойки используют специальное оборудование.

Сейчас на ферме живут козы, курицы, утки, корова. В планах расширение бизнеса - увеличение поголовья и создание дополнительных подсобных хозяйств. В Вологде на данный момент существует 10 точек продажи деревенской продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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