Два вологжанина открыли частную ферму

СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-31T15:21:19+03:00

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Два предпринимателя-вологжанина решили создать свое подсобное хозяйство. В предприятии заняты и семьи: жены, дети. Друзья завели 22 козы и начали делать элитный сыр, творог, молоко. Александр Сучков и Леонтий Чагойдак производят такие экологически чистые сыры как «Мантазио», «Азиаго», «Халуми», «Фета». На ферме присутствует технолог и сыровар. Козье молоко пастеризуют, а для дойки используют специальное оборудование.

Сейчас на ферме живут козы, курицы, утки, корова. В планах расширение бизнеса - увеличение поголовья и создание дополнительных подсобных хозяйств. В Вологде на данный момент существует 10 точек продажи деревенской продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU