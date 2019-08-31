Развитие Тотемского района проконтролировал замгубернатора

СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-31T15:09:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель губернатора Михаил Глазков посетил Тотемский район. Глава области Олег Кувшинников на Градостроительном совете еще в июне прошлого года установил цели, которые должны были быть достигнуты в 2019 году. На развитие Тотемского района выделили более 600 млн рублей.

На текущий момент в Тотемском районе строят новую станцию водоочистки за 40 миллионов рублей. Здание собрано, сейчас монтируют резервуары чистой воды. В ближайшее время установят водоочистное оборудование. Стоки и водопровод уже готовы.

В школе №3 завершается замена оконных блоков за 4 миллиона рублей. Строительство спортзала планируют завершить к декабрю, а пока дети будут ездить в Тотемский ФОК автобусе.

Завершается и капитальный ремонт Тотемской ЦРБ: обновляется корпус и прилегающие территории.

15 торговых помещений расположатся в деревянном комплексе на городском рынке. Это строительство происходит в рамках проекта «Вологодская ярмарка» - тотьмичи выиграли конкурс и получили 1 млн рублей от области для поддержки местных производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU